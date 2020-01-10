Спрятался от огня на балконе: В Севастополе спасли 10-летнего мальчика
10 января, севастопольские спасатели сняли ребенка с балкона горящего дома на Северной стороне.
Пожар произошел в частном доме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю
- В обед поступило сообщение о том, что на Северной стороне города в частном доме по улице Туманная произошел пожар, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.
На место тут же выдвинулись два отделения пожарно-спасательной части, которые начали тушить пожар. Но в первую очередь сотрудники чрезвычайного ведомства спасли мальчика, которые находился на балконе второго этажа горящего дома. 10-летнего ребенка эвакуировали по трехколенной лестнице.
- Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей мальчик не пострадал, - отметили в ведомстве.
Пожар потушили. Погибших и пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU