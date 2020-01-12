За год около 9 тысяч крымчан получили российские паспорта
В 2019 году больше 11 тысяч человек подали заявки на получение российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
- Так, за 12 месяцев прошлого года принято 11 247 заявлений о приеме в гражданство РФ. По ним вынесено 8872 положительных решений, - сообщили в МВД.
В ведомстве также уточнили, что за весь год отклонили одну заявку, остальные находятся на стадии рассмотрения.
В МВД по РК отметили, что желающих информируют о процедуре получения гражданства РФ и необходимых для этого документах через СМИ, сеть интернет и на личных приемах граждан.
Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что у крымчан есть проблемы с получением российского гражданства.
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ИСТОЧНИК KP.RU