Погода в Крыму на 13 января: без осадков и тепло до +10

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:36:35+03:00

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13 января, в понедельник, на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких погодных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°, - сообщили в Крымское управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

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ИСТОЧНИК KP.RU