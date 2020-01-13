В Симферополе 13 января частично не будет электричества
13 января, в понедельник, в столице Республики Крым частично не будет света. Крымские энергетики приводят в порядок трансформаторы, столбы и прочее оборудование, поэтому и ограничивают подачу электротока для отдельных районов Симферополя.
Жителям попавших под "отключку" до пяти вечера нельзя будет в полном объеме наслаждаться благами цивилизации: пользоваться стиральными машинками, фенами, утюгами, микроволновками и смотреть передачи по телевизору. Зато, как обещают энергетики, электроснабжение города после ремонта станет более стабильным и надежным, будет намного меньше аварийных ситуаций и отключений, что важно для нормальной жизни и работы горожан. Поэтому в ГУП «Крымэнерго» и просят отнестись с пониманием к небольшим неудобствам.
Где в Симферополе пропадет электричество:
улица Ефремова, 26, 29;
улица Краснознаменная, 1-20;
улица Крымская, 4а;
переулок Пограничников, 1-5;
улица Студенческая, 14, 14а, 18, 18а, 21-29;
улица Пирогова, 48;
улица Рылеева, 6/1;
улица Бориса Хохлова, 1-53;
улица Владимира Дацуна, 2-24 ;
улица Софьи Перовской, 43.
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ИСТОЧНИК KP.RU