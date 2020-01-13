Аэропорт Симферополь за зимние праздники обслужил свыше 100 тысяч человек
За зимние каникулы международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тысячу пассажиров, что совпадает с цифрами прошлого года. В общей сложности с 28 декабря по 8 января принято и отправлено свыше 300 пассажирских рейсов.
- Пик пассажиропотока пришелся на 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10 210 человек, - сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
Больше всего рейсов выполнено в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU