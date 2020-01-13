Аэропорт Симферополь за зимние праздники обслужил свыше 100 тысяч человек

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:35:39+03:00

С 28 декабря по 8 января принято и отправлено 300 пассажирских авиарейсов

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За зимние каникулы международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тысячу пассажиров, что совпадает с цифрами прошлого года. В общей сложности с 28 декабря по 8 января принято и отправлено свыше 300 пассажирских рейсов.

- Пик пассажиропотока пришелся на 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10 210 человек, - сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Больше всего рейсов выполнено в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.

В новогодние праздники авиаперелеты на Крымский полуостров проводили двенадцать компаний по пятнадцати направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU