На плато Ай-Петри горело двухэтажное здание

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:40:50+03:00

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Крымские пожарные оперативно потушили пожар в двухэтажном здании в Крымских горах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

В воскресенье, 12 января, в службу спасения позвонили и рассказали, что в районе плато Ай-Петри горит второй этаж деревянного здания.

На место отправились сотрудники МЧС, которые оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU