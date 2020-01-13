На плато Ай-Петри горело двухэтажное здание
Пожар вспыхнул на втором этаже деревянного строения
Фото: Пресс-служба МЧС по РК
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Крымские пожарные оперативно потушили пожар в двухэтажном здании в Крымских горах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
В воскресенье, 12 января, в службу спасения позвонили и рассказали, что в районе плато Ай-Петри горит второй этаж деревянного здания.
На место отправились сотрудники МЧС, которые оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров.
К счастью, в пожаре никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU