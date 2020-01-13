2020-01-13T10:30:24+03:00
Общество

Крым вошел в ТОП-10 регионов России по комфортным условиям для бизнеса

На сегодня в республике реализуют 181 инвестиционное соглашение
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Минэкономразвития РКФото: Минэкономразвития РК
Изменить размер текста:

Республика Крым вошла в топ-10 регионов России по динамике роста показателей улучшения инвестиционного климата и создания комфортных условий для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития Крыма.

Сегодня в Крыму реализуется 181 инвестиционное соглашение, общий объем которых более 148 миллиардов рублей.

Инвесторов на полуострове больше всего привлекают сельское хозяйство, промышленность и сфера строительства.

В этом году в Крым планируют привлечь около 137 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 40 улицах Симферополя появится уличное освещение
ФСБ упростила пограничный режим у берегов Крыма
Детский омбудсмен РФ призвала реформировать систему опеки после скандала с 17-летней крымчанкой
Поклонская начала рекламировать одежду с изображением Николая II
Поздно ночью на Ай-Петри заблудились двое туристов
В крымском SPA горела японская баня
Крым вошел в ТОП-10 регионов России по комфортным условиям для бизнеса
Аксенов пообещал крымским чиновникам работу без выходных
На плато Ай-Петри горело двухэтажное здание
Аэропорт Симферополь за зимние праздники обслужил свыше 100 тысяч человек
В Симферополе 13 января частично не будет электричества
Погода в Крыму на 13 января: без осадков и тепло до +10
Украина убрала вооруженных "аскеровцев" с крымской границы
Две авиабомбы времен войны обезвредили в Ленинском районе
За год около 9 тысяч крымчан получили российские паспорта
За неделю в Крыму пять человек погибло на пожарах