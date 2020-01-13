Крым вошел в ТОП-10 регионов России по комфортным условиям для бизнеса
Республика Крым вошла в топ-10 регионов России по динамике роста показателей улучшения инвестиционного климата и создания комфортных условий для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития Крыма.
Сегодня в Крыму реализуется 181 инвестиционное соглашение, общий объем которых более 148 миллиардов рублей.
Инвесторов на полуострове больше всего привлекают сельское хозяйство, промышленность и сфера строительства.
В этом году в Крым планируют привлечь около 137 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU