Крым вошел в ТОП-10 регионов России по комфортным условиям для бизнеса

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:30:24+03:00

На сегодня в республике реализуют 181 инвестиционное соглашение

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Республика Крым вошла в топ-10 регионов России по динамике роста показателей улучшения инвестиционного климата и создания комфортных условий для бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития Крыма.

Сегодня в Крыму реализуется 181 инвестиционное соглашение, общий объем которых более 148 миллиардов рублей.

Инвесторов на полуострове больше всего привлекают сельское хозяйство, промышленность и сфера строительства.

В этом году в Крым планируют привлечь около 137 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU