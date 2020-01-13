2020-01-13T11:33:31+03:00
Общество

Поклонская начала рекламировать одежду с изображением Николая II

Депутату Госдумы от Крыма по душе продукция православно-патриотического бренда
Галина КОВАЛЕНКО
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Наталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VKНаталья Поклонская. Фото: Наталья Поклонская/VK
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Наталья Поклонская, знаменитый экс-прокурор Республики Крым, попробовала свои силы в новом амплуа - она взялась продвигать в народные массы новую марку одежды.

- Поддержите моих друзей! Православно-патриотический бренд одежды «Крест и Меч», - такой пост украсил страницы Натальи Поклонской в соцсетях.

Молодая женщина на редкость фотогенична и к сообщению прилагается симпатичный снимок, на котором депутат выступает, как фотомодель - она одета в майку с изображением Николая II.

Нужно сказать, что крымский производитель уже выпускал лимитированную серию косметики с изображением экс-прокурора и надписью «Няш-мяш, Крым наш».

Поклонская известна, как ярая поклонница царской семьи. В свое время она отчаянно боролась со съемками и выходом на большой экран фильма «Матильда». Она считала, что кинолента порочит доброе имя государя и оскорбляет чувства верующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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