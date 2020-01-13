Поздно ночью на Ай-Петри заблудились двое туристов
Спасатели помогли двум туристам, которые заблудились на плато Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
В воскресение, 13 января, поздно ночью двое ялтинцев спускались с Ай-Петри. Они сбились с пути, и зашли на труднопроходимый участок скалы, откуда самостоятельно выбраться уже не смогли.
Молодые люди позвонили в службу спасения и к ним на помощь направились спасатели. Сотрудники МЧС связались с парнями и эвакуировали их. Никто из парней в медицинской помощи не нуждался.
Ранее КП-Крым писала, что на Ай-Петри пожарные тушили пожар в деревянном здании.
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ИСТОЧНИК KP.RU