2020-01-13T11:56:30+03:00
Общество

Детский омбудсмен РФ призвала реформировать систему опеки после скандала с 17-летней крымчанкой

Анна Кузнецова считает, что чиновники далеко не всегда действуют в интересах ребенка
Анастасия ЖУКОВА
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Анна Кузнецова / FacebookАнна Кузнецова / Facebook
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла разрешить проблемную ситуацию с 17-летней Яной в Крыму, которую не хотели отдавать в семью из-за бюрократических препон.

"Комсомолка" тоже писала об этой истории: девушку захотели забрать симферопольцы, которые в августе 2019 года уже приняли под опеку двоих малышей, оставшихся без родителей. Из-за этого супругам отказали в опеке над еще одним ребенком. Яна рассказала о своей проблеме в соцсетях, вмешались и чиновники, и журналисты. В итоге девушка сейчас живет с потенциальными приемными родителями и ждет положительного решения об оформлении над ней опеки.

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова считает, что подобная ситуация - следствие системной проблемы, и всю систему опекунства нужно реформировать.

- Я рада, что Яна дома, что удалось разобраться. Но важно не только вернуть ребёнка в семью, а выяснить почему те, кто должен действовать в "интересах ребенка", действовали вопреки? И речь не только об этом случае, - написала Анна Кузнецова на своей странице в Facebook. - За последнее время их было более чем достаточно, чтобы ещё и ещё раз подтвердить необходимость серьезных преобразований в системе опеки и попечительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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