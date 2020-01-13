На железную дорогу в Севастополе упала часть моста
Сотрудники МЧС в Севастополе убрали ограждение автомобильного моста, которое упало на железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МЧС.
ЧП случилось в районе ж/д станции Инкерман-1, спасатели в 14.00 освободили пути, а сотрудники «Крымской железно дороги» восстановили полотно дороги.
Всего в ликвидации участвовали 54 человека, к счастью, из-за аварии никто не пострадал.
Пассажирский поезд «Севастополь - Санкт-Петербург» в 15.55 прошел по восстановленному участку железной дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU