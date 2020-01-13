ФСБ упростила хождение судов у берегов Крыма
ФСБ внесла изменения в законодательства, которые упростили хождение судов в акватории Черного моря вдоль побережья Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Раньше владельцы судов для того, чтобы отплыть от берега должны были уведомить пограничников о своих намерениях.
Новые изменения сделает отдых жителей и гостей полуострова комфортнее и упростит рыболовство вдоль крымского берега.
Тем не менее, если судно выйдет за пределы установленной зоны, то его капитан должен будет соблюдать правила пограничного режима.
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
ИСТОЧНИК KP.RU