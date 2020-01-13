Крещение в Ялте будут отмечать омовением в Черном море
Крестный ход начнется в 13.00 от собора Александра Невского
Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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В Ялте отметят Крещение Господне крестным ходом, молебном и омовением в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Крестный ход начнется в 13.00 и, по традиции, пройдет по набережной от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников Российских.
Возле часовни священнослужители проведут молебен о благополучном проведении курортного сезона и омовение в море.
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ИСТОЧНИК KP.RU