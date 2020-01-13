Более 200 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Крыму

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:53:54+03:00

На 10% больше, чем в прошлом году

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На новогодние каникулы в Крыму отдохнуло 209,7 тысяч туристов, что на 10% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе минтуризма Крыма.

На автомобилях через Крымский мост приехало больше всего гостей - 63%, на поездах - 6%, на самолетах - 26%, а через границу с Украиной - 5%.

Средний чек отдыха на новогодние праздники в Крыму составил в среднем 40 – 45 тысяч рублей на двух человек.

На новогодние праздники в 2018-2019 годах полуостров посетило более 190 тысяч туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU