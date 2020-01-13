Симферополец второй раз подряд стал чемпионом по борьбе куреш

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:52:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Симферополец Илимдар Саидов второй раз подряд стал чемпионом по национальной борьбе Куреш, пишет Крымское информационное агентство.

- Самое главное в успешной подготовке - это строгий режим. Я занимался по пять тренировок в неделю плюс ежедневная зарядка. Секрета успеха нет, скорее всего, только любовь к этому виду спорта и желание победить. Если будут силы и здоровье - в следующем году обязательно приму участие в чемпионате, - сказал Саидов.

Соревнования прошли в Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма и собрали более 100 спортсменов со всего полуострова.

Борцы соревновались в четырех весовых категориях (до 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов), за первое место в каждой из них спортсмены получили автомобиль. Те, кто занял второе и третье места выиграли 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

СПРАВКА КП:

Куреш - традиционный вид борьбы у тюркских народов. В 2016 году ЮНЕСКО внесла Куреш в список нематериального культурного наследия человечества. Первый после длительного перерыва чемпионат Крыма по борьбе Куреш состоялся в 2017 году.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU