2020-01-13T15:52:03+03:00
Общество

Симферополец второй раз подряд стал чемпионом по борьбе куреш

Спортсмен получил за первое место автомобиль
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Наталья Сомова / Крымское информационное агентствоФото: Наталья Сомова / Крымское информационное агентство
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Симферополец Илимдар Саидов второй раз подряд стал чемпионом по национальной борьбе Куреш, пишет Крымское информационное агентство.

- Самое главное в успешной подготовке - это строгий режим. Я занимался по пять тренировок в неделю плюс ежедневная зарядка. Секрета успеха нет, скорее всего, только любовь к этому виду спорта и желание победить. Если будут силы и здоровье - в следующем году обязательно приму участие в чемпионате, - сказал Саидов.

Соревнования прошли в Центре спортивной подготовки сборных команд Крыма и собрали более 100 спортсменов со всего полуострова.

Борцы соревновались в четырех весовых категориях (до 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов), за первое место в каждой из них спортсмены получили автомобиль. Те, кто занял второе и третье места выиграли 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

СПРАВКА КП:

Куреш - традиционный вид борьбы у тюркских народов. В 2016 году ЮНЕСКО внесла Куреш в список нематериального культурного наследия человечества. Первый после длительного перерыва чемпионат Крыма по борьбе Куреш состоялся в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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