Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:40:16+03:00

Подрядчик обязуется завершить все работы до 22 марта

Изменить размер текста: A A

Капитальный ремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат до конца марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Во время ремонта моста выяснилось, что некоторые балки находятся в аварийном состоянии.

Двадцать новых железобетонных балок поставят до 28 февраля. Они обойдутся в шесть миллионов рублей.

С подрядчиком согласовали новые сроки проведения капремонта. Он обязуется завершить его до 22 марта этого года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU