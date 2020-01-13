Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта
Подрядчик обязуется завершить все работы до 22 марта
Фото: Андрей Черниченко / Facebook
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Капитальный ремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат до конца марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Во время ремонта моста выяснилось, что некоторые балки находятся в аварийном состоянии.
Двадцать новых железобетонных балок поставят до 28 февраля. Они обойдутся в шесть миллионов рублей.
С подрядчиком согласовали новые сроки проведения капремонта. Он обязуется завершить его до 22 марта этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU