Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:25:42+03:00

В прошлом году осудили 79 человек за подготовку терактов на полуострове

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Украинские силовики хотели взорвать Крымский мост накануне приезда президента России Владимира Путина, пишет ForPost.

- В данном случае это люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, разных национальностей. Через Перекоп они пытаются провести взрывчатку. Даже была попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. И это я говорю впервые в открытом эфире», - сказал депутат Госдумы Константин Затулин.

По его словам, в прошлом году осудили 79 человек за подготовку терактов в Крыму.

Напомним, Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря 2019 года. Он проехался на поезде от Керченского полуострова до Тамани.

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ИСТОЧНИК KP.RU