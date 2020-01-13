2020-01-13T17:25:42+03:00
Общество

Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина

В прошлом году осудили 79 человек за подготовку терактов на полуострове
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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Украинские силовики хотели взорвать Крымский мост накануне приезда президента России Владимира Путина, пишет ForPost.

- В данном случае это люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, разных национальностей. Через Перекоп они пытаются провести взрывчатку. Даже была попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту. За неделю до того, как он там проехал. И это я говорю впервые в открытом эфире», - сказал депутат Госдумы Константин Затулин.

По его словам, в прошлом году осудили 79 человек за подготовку терактов в Крыму.

Напомним, Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря 2019 года. Он проехался на поезде от Керченского полуострова до Тамани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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