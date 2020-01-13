Чиновников привлекут к ответственности за непостроенный приют для животных в Крыму

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:59:40+03:00

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Чиновники, которые виновны в срыве сроков строительства приюта для бездомных животных в Крыму, должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурманов.

- Я интересуюсь тем, как проект идет. Что касается ответственности - мы все данные передали в прокуратуру и считаем, что должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности те чиновники, которые сорвали эти сроки. Если выделена земля, если есть средства, то это строится в течение нескольких месяцев, - поделился депутат.

На строительство приюта выделили 50 миллионов рублей, в конце 2019 года сдана только первая очередь объекта.

По планам в нем можно разместить до 200 бездомных животных. Всего в Крыму около 14 тысяч кошек и собак, которые живут на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU