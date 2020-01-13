В Крыму появился налог на имущество физлиц

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:48:17+03:00

За жилье нужно будет платить налог. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Его нужно будет оплатить в 2021 году

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Жителям Крыма налог на имущество, который им начислят впервые, необходимо будет заплатить в 2021 году. Раскошелиться придется владельцам жилья, гаражей и прочей недвижимости.

За основу налогообложения берется кадастровая стоимость, к ней применяется налоговая ставка 0,1 процентов, за исключением объектов коммерческого назначения и объектов, включенных перечень объектов административно-делового и торгового назначения.

По закону для жилья предусмотрены налоговые вычеты. Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов - 50 квадратных метров, для квартир - 20, для комнат – 10.

В связи с тем, что налог на имущество в регионе исчисляется впервые, на первые три налоговых периода действуют понижающие коэффициенты.

Жители региона ответы на все возникающие вопросы по налогообложению могут получить в отделе налоговой инспекции по месту регистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU