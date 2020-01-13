2020-01-13T19:48:17+03:00
Общество

В Крыму появился налог на имущество физлиц

Его нужно будет оплатить в 2021 году
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
За жилье нужно будет платить налог.За жилье нужно будет платить налог.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Жителям Крыма налог на имущество, который им начислят впервые, необходимо будет заплатить в 2021 году. Раскошелиться придется владельцам жилья, гаражей и прочей недвижимости.

За основу налогообложения берется кадастровая стоимость, к ней применяется налоговая ставка 0,1 процентов, за исключением объектов коммерческого назначения и объектов, включенных перечень объектов административно-делового и торгового назначения.

По закону для жилья предусмотрены налоговые вычеты. Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов - 50 квадратных метров, для квартир - 20, для комнат – 10.

В связи с тем, что налог на имущество в регионе исчисляется впервые, на первые три налоговых периода действуют понижающие коэффициенты.

Жители региона ответы на все возникающие вопросы по налогообложению могут получить в отделе налоговой инспекции по месту регистрации.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество
Симферополь очистят от тканевых торговых палаток
В Крыму появился налог на имущество физлиц
На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры
Чиновников привлекут к ответственности за непостроенный приют для животных в Крыму
В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи
Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу
Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина
Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта
В Севастополе начали проверку после того, как часть моста упала на ж/д пути
Симферополец второй раз подряд стал чемпионом Крыма по борьбе куреш
В Севастополе задержали местного жителя с «солью»
Рубленые раны и травмы головы: Пять человек получили серьезные увечья от катания на Ай-Петри
Более 200 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Крыму