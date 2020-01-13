Симферополь очистят от тканевых торговых палаток

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:11:57+03:00

Городские власти планируют так же убрать незаконные точки для реализации различных товаров

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13 января, в понедельник, в мэрии Симферополя прошло традиционное аппаратное совещание. На заседании зашла речь о новой схеме размещения нестационарных торговых объектов, которая сейчас разрабатывается.

- В проекте отсутствуют тканевые торговые палатки, которые имеют неприглядный вид и портят внешний облик города, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Вдобавок чиновники хотят в кратчайшие сроки убрать с улиц города три десятка незаконных НТО. Список объектов, подлежащих демонтажу, возможно будет пополнен, потому что в столице региона полным ходом идет работа по выявлению торговых точек без разрешительных документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU