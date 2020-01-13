В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество
14 января, во вторник, в Симферополе и Севастополе частично отключат электричество. Энергетики проводят ремонтные работы, поэтому и обесточивают линии.
Где не будет света 14 января:
Симферополь
с 8.00 до 17.00
ул. Крылова, 133, 168;
пер. Высотный, 139;
пер. Курцовский, 38;
ул. Коммунальная, 38;
ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);
пр. Победы, 144/21-150 (чет), 125
Севастополь
с 8.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова 69, 69-А, 71-А, 71-Б, 73, 75, 87/1, 91, 97;
ул. Маршала Геловани 4.
с 9.00 до 17.00
ул. Глухова,1-7,9-А;
ул. Меньшикова,3,5;
пр. Гагарина,3;
пл. 50 лет СССР, 5/3;
ул. Дмитрия Ульянова,2;
ул. Ерошенко,8 ,12;
ул. Гайдара,19;
ул. Зои Космодемьянской,7-43;
ул. Крупской,38-А,40 ,39
с 9.00 до 12.00
ул. Адмирала Фадеева,48 - торгово-офисный центр
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ИСТОЧНИК KP.RU