В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:31:32+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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14 января, во вторник, в Симферополе и Севастополе частично отключат электричество. Энергетики проводят ремонтные работы, поэтому и обесточивают линии.

Где не будет света 14 января:

Симферополь

с 8.00 до 17.00

ул. Крылова, 133, 168;

пер. Высотный, 139;

пер. Курцовский, 38;

ул. Коммунальная, 38;

ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);

пр. Победы, 144/21-150 (чет), 125

Севастополь

с 8.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 69, 69-А, 71-А, 71-Б, 73, 75, 87/1, 91, 97;

ул. Маршала Геловани 4.

с 9.00 до 17.00

ул. Глухова,1-7,9-А;

ул. Меньшикова,3,5;

пр. Гагарина,3;

пл. 50 лет СССР, 5/3;

ул. Дмитрия Ульянова,2;

ул. Ерошенко,8 ,12;

ул. Гайдара,19;

ул. Зои Космодемьянской,7-43;

ул. Крупской,38-А,40 ,39

с 9.00 до 12.00

ул. Адмирала Фадеева,48 - торгово-офисный центр

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU