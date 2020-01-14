Пограничники нашли схрон с боеприпасами на востоке Крыма
В деревянном ящике лежали патроны и гранаты
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по РК
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Во время патрулирования в Ленинском районе Крыма сотрудники ФСБ нашли в заброшенной хозпостройке села Заветное деревянный ящик, в котором были патроны к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
Всего в схроне нашли более 200 патронов калибром 7,62 мм, четыре гранаты и запалы к ним, а также четыре капсюль-детонатора и имитационный пороховой взрывпакет.
Сейчас боеприпасы изъяты и силовики ищут их владельцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU