Пограничники нашли схрон с боеприпасами на востоке Крыма

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:39:47+03:00

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Во время патрулирования в Ленинском районе Крыма сотрудники ФСБ нашли в заброшенной хозпостройке села Заветное деревянный ящик, в котором были патроны к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Всего в схроне нашли более 200 патронов калибром 7,62 мм, четыре гранаты и запалы к ним, а также четыре капсюль-детонатора и имитационный пороховой взрывпакет.

Сейчас боеприпасы изъяты и силовики ищут их владельцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU