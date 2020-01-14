Аксенов: В Крыму построят 7 новых больниц и поликлиник

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:13:40+03:00

А до конца следующего года заменят 213 ФАПов и амбулаторий

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В Крыму планируют построить семь новых объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова.

По словам Аксенова уже принято решение о строительстве больницы в Феодосии, поликлиники и перинатального центра в Симферополе, поликлиники в Керчи и других объектов здравоохранения. Все необходимые документы согласуют с правительством Крыма в ближайшее время.

До конца 2021 года на полуострове заменят 213 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

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ИСТОЧНИК KP.RU