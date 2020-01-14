В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:37:41+03:00

Всего на полуострове размещены 15 передвижных комплексов

Изменить размер текста: A A

В Крыму установлены 15 передвижных дорожных камер для профилактики ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Места для их размещения выбирают на основе анализа аварийности участка. Если где-то на трассе увеличилось число аварий, то камеры перемещают туда.

Комплексы размещают каждый день с 7.00 до 19.00.

С 13 до 19 января дорожные камеры установят на следующих автодорогах полуострова.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU