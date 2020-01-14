В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Всего на полуострове размещены 15 передвижных комплексов
Фото: Архив "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Крыму установлены 15 передвижных дорожных камер для профилактики ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Места для их размещения выбирают на основе анализа аварийности участка. Если где-то на трассе увеличилось число аварий, то камеры перемещают туда.
Комплексы размещают каждый день с 7.00 до 19.00.
С 13 до 19 января дорожные камеры установят на следующих автодорогах полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU