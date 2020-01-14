2020-01-14T13:44:20+03:00
Происшествия

В канун Рождества двухлетний мальчик из Севастополя выпал из окна на глазах у семьи

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию и срочно прооперировали
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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У многодетных родителей из Севастополя случилось горе - их двухлетний сын выпал из окна.

Никто из членов семьи не имел проблем с законом, не стоял на учете в полиции и не злоупотреблял алкоголем, а пострадавший малыш был инвалидом детства - он болел сахарным диабетом 1 типа.

Как удалось выяснить КП-Крым, трагедия случилась утром 6 января. Два брата и две сестры были в доме, а их мать - маникюрный мастер - работала в своем кабинете.

В 9.30 в гости к семье пришла бабушка. Тем временем, мальчики играли в комнате на втором этаже дома.

Двухлетний ребенок, под присмотром 17-ти летнего брата, около получаса стоял на подоконнике и смотрел в окно, одна створка которого была открыта.

На улице он увидел собаку и облокотился на москитную сетку, чтобы лучше рассмотреть животное, и упал со второго этажа. Все случилось так быстро и неожиданно. Старший брат не успел остановить малыша. Парень выбежал на улицу, поднял брата на руки и занес в дом, а бабушка вызвала скорую помощь.

Бригада медиком приехала через 10 минут и в срочном порядке госпитализировала ребенка. Его доставили в реанимацию севастопольской Городской больницы №5, где экстренно прооперировали.

У мальчика диагностировали множество повреждений: тяжелую открытую черепно-мозговую травму; перелом левой теменной и височной костей; с переходом на основании черепа; множественные кровоизлияния мозга; ушиб внутренних органов: легких, сердца, печени; травмы грудной клетки и брюшной полости.

Как подтвердили КП-Крым в департаменте здравоохранения Севастополя, сегодня мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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