На Украине ищут 160 миллионов, чтобы построить 6 домов для переселенцев из Крыма

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:47:11+03:00

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На Украине планируют построить городок для переселенцев из Крыма. Землю под него хотят выделить в Геническом районе Херсонской области.

По планам, на площади в 4,5 гектара возведут шесть четырехэтажных здания на 336 квартир, сообщается на странице в Facebook так называемого представительства президента Украины в АР Крым.

Сейчас идет поиск источников, которые бы помогли выделить 160 миллионов рублей на строительство этого городка. Планируют привлечь к процессу и правительство Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU