В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:50:29+03:00

Платить предлагают за четвертого ребенка и всех последующих

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В Республике Крым разрабатывают региональный закон по выплате пособий за рождение четвертого и последующих детей.

По словам главы минтруда Крыма Елены Романовской, размер пособия будет равен прожиточному минимуму в республике. В прошлом году это было 8560 рублей.

Сколько семей смогут рассчитывать на новое пособие не уточняется. Всего же на нацпроект «Демография» в Крыму хотят потратить почти 13 миллиардов рублей с 2019 по 2024 год, , пишет ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU