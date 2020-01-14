В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий
Платить предлагают за четвертого ребенка и всех последующих
Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Республике Крым разрабатывают региональный закон по выплате пособий за рождение четвертого и последующих детей.
По словам главы минтруда Крыма Елены Романовской, размер пособия будет равен прожиточному минимуму в республике. В прошлом году это было 8560 рублей.
Сколько семей смогут рассчитывать на новое пособие не уточняется. Всего же на нацпроект «Демография» в Крыму хотят потратить почти 13 миллиардов рублей с 2019 по 2024 год, , пишет ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU