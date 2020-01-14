2020-01-14T15:38:07+03:00
Общество

«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей

Ранее этот дом принадлежал украинскому олигарху Ринату Ахметову
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Дочерняя компания «Газпрома» - ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» - выкупила у Республики Крым комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой».

Аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря прошлого года. Изначально лот стоил 1,9 миллиарда рублей.

Заявку подал только «ЭТЦ в Парковом», поэтому торги не состоялись. Но так как заявка компании полностью соответствовала условиям аукциона, с ней и заключили договор.

Сама усадьба находится недалеко от Ялты в поселке Парковое. Она названа в честь чиновника и мецената времен Российской империи Якова Жукова.

В 2007 году ее купила компания украинского бизнесмена Рината Ахметова, а через год перепродала кипрскому офшору, который после присоединения Крыма к России в 2014 году потерял контроль над своим активом, пишет Интерфакс. Однако на полуострове за домом прочно закрепилось прозвище «усадьба Ахметова».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей
В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий
В канун Рождества двухлетний мальчик из Севастополя выпал из окна на глазах у семьи
На Украине ищут 160 миллионов, чтобы построить 6 домов для переселенцев из Крыма
В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Аксенов: В Крыму построят 7 новых больниц и поликлиник
В Симферополе поймали мужчину, который хранил дома шесть банок марихуаны
В нескольких районах Симферополя отключат воду
В Крыму продлили арест подозреваемому в убийстве пятилетней Даши Пилипенко
Пограничники нашли схрон с боеприпасами на востоке Крыма
Владельцы крупнейшего торгового центра Севастополя хотят отсудить у правительства 1,5 миллиона рублей
Погода в Крыму 14 января: Без дождей
В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество
Симферополь очистят от тканевых торговых палаток
В Крыму появился налог на имущество физлиц
На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры
Чиновников привлекут к ответственности за непостроенный приют для животных в Крыму
В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи
Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу
Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина
Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта
В Севастополе начали проверку после того, как часть моста упала на ж/д пути
Симферополец второй раз подряд стал чемпионом Крыма по борьбе куреш
В Севастополе задержали местного жителя с «солью»
Рубленые раны и травмы головы: Пять человек получили серьезные увечья от катания на Ай-Петри
Более 200 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Крыму