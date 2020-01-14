«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:38:07+03:00

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Дочерняя компания «Газпрома» - ООО «Эколого-туристический центр в Парковом» - выкупила у Республики Крым комплекс «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой».

Аукцион по продаже усадьбы был назначен на начало декабря прошлого года. Изначально лот стоил 1,9 миллиарда рублей.

Заявку подал только «ЭТЦ в Парковом», поэтому торги не состоялись. Но так как заявка компании полностью соответствовала условиям аукциона, с ней и заключили договор.

Сама усадьба находится недалеко от Ялты в поселке Парковое. Она названа в честь чиновника и мецената времен Российской империи Якова Жукова.

В 2007 году ее купила компания украинского бизнесмена Рината Ахметова, а через год перепродала кипрскому офшору, который после присоединения Крыма к России в 2014 году потерял контроль над своим активом, пишет Интерфакс. Однако на полуострове за домом прочно закрепилось прозвище «усадьба Ахметова».

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ИСТОЧНИК KP.RU