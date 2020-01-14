2020-01-14T17:46:59+03:00
Происшествия

Молодую девушку сбила машина в Симферополе

Она перебегала дорогу не по пешеходному переходу
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 13 января, мужчина ехал на авто по улице Генерала Васильева в Симферополе, где сбил 22-летнюю девушка.

Она решила перебежать дорогу не по пешеходному переходу, хоть «зебра» и была в зоне видимости, предает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Девушке поставили предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом бедра. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту ДТП, на основании которой и решат, возбуждать ли уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24