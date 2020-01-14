Молодую девушку сбила машина в Симферополе

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:46:59+03:00

Она перебегала дорогу не по пешеходному переходу

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Утром в понедельник, 13 января, мужчина ехал на авто по улице Генерала Васильева в Симферополе, где сбил 22-летнюю девушка.

Она решила перебежать дорогу не по пешеходному переходу, хоть «зебра» и была в зоне видимости, предает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Девушке поставили предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом бедра. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту ДТП, на основании которой и решат, возбуждать ли уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU