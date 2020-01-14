В Симферополе и Севастополе 15 января частично пропадет электричество

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:07:51+03:00

Электричество исчезнет на несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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15 января, в среду, в Симферополе и Севастополе на несколько часов возникнут перебои с электричеством. Энергетики Крымского полуострова прекратят подачу света, чтобы привести в порядок трансформаторы и другое оборудование.

Где не будет света

Симферополь

с 8.00 до 17.00

ул. 51 Армии, 42-55, 60-80(чет), 59-69(нечет),

47/31; пер. Ладыгина, 1;

ул. Лебедева, 46, 50-60(чет), 59/72, 69;

ул. Коцюбинского, 53;

ул. Солнечная, 60, 59-63(нечет);

ул. Бетховена,36-40(чет), 45-49(нечет);

ул. Снайперов, 17, 33, 24-38(чет), 47, 49;

ул. Федотова, 2-28(чет), 1-21/37(нечет);

ул. Федько, 26-30(чет)

Севастополь

с 08.00 до 17.00

пер. Крепостной ,5;

пр. Матросский,18-А,2-30;

ул. Нефедова,2-32,9-11;

с. Орлиное - пер. Байдарский 1-10, 12, 14; ул. Круговая 6, 3-А, 1-3; ул. Ласпинская 2, 6-40 (чет.), 44-52(чет.), 12-а, 30-Б, 42-А, 1-41 (нечет.), 7-А, 21-А, 37-А; ул. Тюкова 40, 46, 52, 56, 60, 60-Б, 60-А, 49, 51, 55, 57, 59, 65-77(нечет.), 61-В, 63-А, 77-А; ул. Ореховая 2, 6, 8, 1, 3, 7, 9, 11; пер. Батилиманский 2-15, 17; пер. Дорожный 1, 2, 4-7; ул. Кипарисовая 1-6, 8; пер. Кипарисовый 3-6, 8, 18, 26, 9; ул. Пушкина 2, 5, 13; пер. Форосский 6-А, 1-8; ул. Культурная 17-А; пер. Западный (Дом культуры); пер. Трактористов; л. КСП «Красный Октябрь» 524, 690, 657, 705

с 11.00 до 17.00

пер. Ясный,2-12,1-7;

ул. Разъездная,2-А,4-А,6-А,8-А,10-А,12-А,1-3,11;

ул. Ясная,2-18,21/1,1-19.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU