2020-01-14T18:03:44+03:00
Общество

В Симферополе снесут рекламные баннеры без документов

Сначала их уберут на проспекте Победы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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По проспекту Победы в Симферополе снесут 50 рекламных баннеров, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

Ранее собственникам рекламных конструкций выдали предписания о сносе незаконных конструкций.

После проспекта Победы начнут сносить незаконные баннеры и на других улицах города. Новые рекламные конструкции будут устанавливать на том же месте, только если их внесут в схему размещения и проведут аукцион.

Ранее в Симферополе уже проводили такие аукционы и на их основании устанавливали баннеры на том же проспекте Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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