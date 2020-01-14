В Симферополе снесут рекламные баннеры без документов
По проспекту Победы в Симферополе снесут 50 рекламных баннеров, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
Ранее собственникам рекламных конструкций выдали предписания о сносе незаконных конструкций.
После проспекта Победы начнут сносить незаконные баннеры и на других улицах города. Новые рекламные конструкции будут устанавливать на том же месте, только если их внесут в схему размещения и проведут аукцион.
Ранее в Симферополе уже проводили такие аукционы и на их основании устанавливали баннеры на том же проспекте Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU