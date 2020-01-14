Вандалы разбили несколько люксовых авто в Симферополе
Парни попались на камеры видеонаблюдения
Фото: Архив "КП"Фото: Александр КОЦ
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В Севастополе трое парней повредили несколько дорогих автомобилей, пишет Крымское информационное агентство.
Вандалы попались на четыре камеры наблюдения и на видеорегистратор машины, которая проезжала мимо.
Парни не только били машины, но и пытались оторвать у них боковые зеркала.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе мужчина на авто сбил девушку, которая беребегала дорогу в неположенном месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU