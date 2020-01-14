2020-01-14T18:27:15+03:00
Происшествия

Вандалы разбили несколько люксовых авто в Симферополе

Парни попались на камеры видеонаблюдения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Александр КОЦ
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В Севастополе трое парней повредили несколько дорогих автомобилей, пишет Крымское информационное агентство.

Вандалы попались на четыре камеры наблюдения и на видеорегистратор машины, которая проезжала мимо.

Парни не только били машины, но и пытались оторвать у них боковые зеркала.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе мужчина на авто сбил девушку, которая беребегала дорогу в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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