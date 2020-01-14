ДТП в Севастополе: 15-летнему подростку зажало ногу в салоне автомобиля

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:53:45+03:00

На трассе столкнулись две машины. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка [фото]

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14 января, на трассе «Севастополь - Ялта», в районе спуска к селу Хмельницкое, произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

В ДТП пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

В результате аварии травмы получили четыре человека, среди которых подросток 15-ти лет.

- Сотрудники ведомства извлекли из салона легковой машины женщину в тяжелом состоянии, с множественными переломами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю. - Подростку тоже потребовалась помощь: его нога оказалась зажатой внутри автомобиля.

Все пострадавшие переданы бригаде «Скорой помощи», которая доставила их в городскую больницу.

Так же спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU