ДТП в Севастополе: 15-летнему подростку зажало ногу в салоне автомобиля
14 января, на трассе «Севастополь - Ялта», в районе спуска к селу Хмельницкое, произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
В ДТП пострадали люди. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю
В результате аварии травмы получили четыре человека, среди которых подросток 15-ти лет.
- Сотрудники ведомства извлекли из салона легковой машины женщину в тяжелом состоянии, с множественными переломами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю. - Подростку тоже потребовалась помощь: его нога оказалась зажатой внутри автомобиля.
Все пострадавшие переданы бригаде «Скорой помощи», которая доставила их в городскую больницу.
Так же спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU