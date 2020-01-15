2020-01-15T08:22:28+03:00
Общество

Погода в Крыму на 15 января: без дождя и снега

Воздух прогреется до +9
Артем АРТЕМОВ
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На полуострове потепление, после недолгих морозовНа полуострове потепление, после недолгих морозовФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Среда, 15 января, в Крыму пройдет без дождей и снега.

Температура на полуострове ночью -3…+2, днем +4…+9. Ветер умеренный, местами с порывами, сообщили в крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.

На Южном береге Крыма без осадков Ветер восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.

В Севастополе дождя и снега не будет. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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