Погода в Крыму на 15 января: без дождя и снега

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:22:28+03:00

На полуострове потепление, после недолгих морозов Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Воздух прогреется до +9

Изменить размер текста: A A

Среда, 15 января, в Крыму пройдет без дождей и снега.

Температура на полуострове ночью -3…+2, днем +4…+9. Ветер умеренный, местами с порывами, сообщили в крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.

На Южном береге Крыма без осадков Ветер восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +7…+9.

В Севастополе дождя и снега не будет. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +7…+9.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU