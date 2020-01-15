Минэкологии проверит работу карьера под Судаком
Минэкологии Крыма проверит Чокаташский карьер в Судаке, написал на своей странице в Facebook глава министерства Геннадий Нараев.
- По итогам совещания на место предполагаемого карьера направлена комиссия для детального изучения ситуации. Вместе с тем, принято решение о приостановке действия лесных деклараций, на основании которых проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых, - написал он.
Проект разработки карьера не предусматривает взрывных работ.
Компании, которая занимается добычей ресурсов, рекомендуют провести общественные слушания с местными жителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU