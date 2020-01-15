2020-01-15T08:49:28+03:00
Общество

Минэкологии проверит работу карьера под Судаком

Проект разработки участка не предполагает взрывных работ
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минэкологии Крыма проверит Чокаташский карьер в Судаке, написал на своей странице в Facebook глава министерства Геннадий Нараев.

- По итогам совещания на место предполагаемого карьера направлена комиссия для детального изучения ситуации. Вместе с тем, принято решение о приостановке действия лесных деклараций, на основании которых проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых, - написал он.

Проект разработки карьера не предусматривает взрывных работ.

Компании, которая занимается добычей ресурсов, рекомендуют провести общественные слушания с местными жителями.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат объяснил разницу в цене на топливо в Крыму и на материке
С марта крымчан начнут переводить на региональных операторов мобильной связи
Экс-глава Красноперекопска может сесть на 10 лет за подделку документов
В Черноморском пришлось эвакуировать всю школу из-за пожара
В Крыму 300 морпехов вышли на стрельбище
14 миллионов штрафов заплатили браконьеры в прошлом году в Крыму
Минэкологии проверит работу карьера под Судаком
Погода в Крыму на 15 января: без дождя и снега
Во время реконструкции площади в Севастополе нашли подземный ход
ДТП в Севастополе: 15-летнему подростку зажало ногу в салоне автомобиля
Вандалы разбили несколько люксовых авто в Симферополе
В Симферополе снесут рекламные баннеры без документов
В Симферополе и Севастополе 15 января частично пропадет электричество
Молодую девушку сбила машина в Симферополе
«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей
В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий
В канун Рождества двухлетний мальчик из Севастополя выпал из окна на глазах у семьи
На Украине ищут 160 миллионов, чтобы построить 6 домов для переселенцев из Крыма
В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Аксенов: В Крыму построят 7 новых больниц и поликлиник