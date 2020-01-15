14 миллионов штрафов заплатили браконьеры в прошлом году в Крыму
Всего пограничники привлекли более 600 человек
Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более 600 браконьеров, которые ловили рыбу, оштрафовали на более чем 14,5 миллионов рублей в 2019 году, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
На прошлой неделе пограничники уже нашли в Азовском море 300 метров сетей.
В них попались более 20 краснокнижных осетровых пород и еще несколько ценных видов рыб, всего на несколько сотен тысяч рублей.
Сети изъяли, а морских животных отпустили обратно в море.
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ИСТОЧНИК KP.RU