14 миллионов штрафов заплатили браконьеры в прошлом году в Крыму

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:15:07+03:00

Всего пограничники привлекли более 600 человек

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Более 600 браконьеров, которые ловили рыбу, оштрафовали на более чем 14,5 миллионов рублей в 2019 году, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

На прошлой неделе пограничники уже нашли в Азовском море 300 метров сетей.

В них попались более 20 краснокнижных осетровых пород и еще несколько ценных видов рыб, всего на несколько сотен тысяч рублей.

Сети изъяли, а морских животных отпустили обратно в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU