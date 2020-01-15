2020-01-15T10:45:18+03:00
Общество

В Крыму 300 морпехов вышли на стрельбище

На учениях используются автоматы и противотанковые гранатометы
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: Пресс-служба ЮВОФото: Пресс-служба ЮВО
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Военнослужащие Черноморского флота на одном из полигонов Крымского полуострова проводят учебно-боевые стрельбы. Всего в мероприятии задействовано более 300 военных и 40 единиц военной техники.

- Морские пехотинцы выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Морпехам предстоит отточить боевые навыки, стреляя по различным мишеням: неподвижным, движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 километра.

Так же в ходе учений планируются стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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