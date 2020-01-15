2020-01-15T11:05:37+03:00
Происшествия

В Черноморском пришлось эвакуировать всю школу из-за пожара

В подвале загорелась ветошь
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду, 15 января, из Черноморской средней школы №3 эвакуировали детей из-за пожара, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Пожарные выехали на место ЧП в 8.00. Там они выяснили, что в подвале под школьным бассейном тлела ветошь на площади около трех квадратных метров. Из-за чего дымом наполнился первый этаж здания.

К моменту прибытия сотрудников МЧС сотрудники школы эвакуировали детей и персонал. Всего 574 человека. Последствия пожара оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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