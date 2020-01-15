2020-01-15T11:57:39+03:00
Происшествия

Экс-глава Красноперекопска может сесть на 10 лет за подделку документов

Городу нанесли ущерб на 2,3 миллиона рублей
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Экс-глава администрации Красноперекопска может сесть на 10 лет за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Он подписал акт сдачи-приема выполненных работ по разработке документов для реконструкции одной из улиц города.

Подрядчику перечислили деньги, хотя никто ничего не сделал.

Всего бюджету Красноперекопска нанес ущерб на 2,3 миллиона рублей.

Против бывшего главы города завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Сейчас его направили в суд для рассмотрения.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат объяснил разницу в цене на топливо в Крыму и на материке
С марта крымчан начнут переводить на региональных операторов мобильной связи
Экс-глава Красноперекопска может сесть на 10 лет за подделку документов
В Черноморском пришлось эвакуировать всю школу из-за пожара
В Крыму 300 морпехов вышли на стрельбище
14 миллионов штрафов заплатили браконьеры в прошлом году в Крыму
Минэкологии проверит работу карьера под Судаком
Погода в Крыму на 15 января: без дождя и снега
Во время реконструкции площади в Севастополе нашли подземный ход
ДТП в Севастополе: 15-летнему подростку зажало ногу в салоне автомобиля
Вандалы разбили несколько люксовых авто в Симферополе
В Симферополе снесут рекламные баннеры без документов
В Симферополе и Севастополе 15 января частично пропадет электричество
Молодую девушку сбила машина в Симферополе
«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей
В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий
В канун Рождества двухлетний мальчик из Севастополя выпал из окна на глазах у семьи
На Украине ищут 160 миллионов, чтобы построить 6 домов для переселенцев из Крыма
В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Аксенов: В Крыму построят 7 новых больниц и поликлиник