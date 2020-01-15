Экс-глава Красноперекопска может сесть на 10 лет за подделку документов

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:57:39+03:00

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Экс-глава администрации Красноперекопска может сесть на 10 лет за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Он подписал акт сдачи-приема выполненных работ по разработке документов для реконструкции одной из улиц города.

Подрядчику перечислили деньги, хотя никто ничего не сделал.

Всего бюджету Красноперекопска нанес ущерб на 2,3 миллиона рублей.

Против бывшего главы города завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Сейчас его направили в суд для рассмотрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU