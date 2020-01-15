С марта крымчан начнут переводить на региональных операторов мобильной связи

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:59:57+03:00

Операторы готовятся к проведению технических процедур для осуществления услуги MNP

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Жители Крыма с марта этого года смогут перейти на услуги крымских операторов связи без изменения номера телефона.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

- Разрабатываются способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к крымским операторам с сохранением прежнего тарифа, - добавили в Мининформе.

Также предполагается, что в будущем процедура смены оператора с сохранением номера (MNP) будет работать в порядке, предусмотренном на всей территории России. То есть, раз в год можно сменить оператора, заплатив 100 рублей.

Министр связи РК Сергей Зырянов отметил, что для упрощенного перехода потребуется задействовать систему многофункциональных центров, работающих в Крыму.

Ранее КП-Крым сообщала, что c декабря в Крыму перестанут продавать и обслуживать сим-карты МТС.

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ИСТОЧНИК KP.RU