Депутат объяснил разницу в цене на топливо в Крыму и на материке
Цены на топливо в Крыму становятся выше из-за переоформления документов, сообщил председатель комитета Госсовета РК по соцполитике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.
- В Крыму проблемы с ценами на бензин на самом деле кроются в переоформлении документов. На материке поезд перевозит топливо по железной дороге, а уже на Крымском мосту начинается переоформление документов, – сказал Богатыренко в эфире радио «Крым».
По его словам, цистерна бензина идет таже, но из-за переоформления документов цена меняется примерно на 3 рубля.
- Этот вопрос должны решать на федеральном уровне, - заключил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU