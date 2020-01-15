Депутат объяснил разницу в цене на топливо в Крыму и на материке

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:54:08+03:00

Из-за переоформления документов на Крымском мосту цена меняется на 3 рубля

Изменить размер текста: A A

Цены на топливо в Крыму становятся выше из-за переоформления документов, сообщил председатель комитета Госсовета РК по соцполитике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.

- В Крыму проблемы с ценами на бензин на самом деле кроются в переоформлении документов. На материке поезд перевозит топливо по железной дороге, а уже на Крымском мосту начинается переоформление документов, – сказал Богатыренко в эфире радио «Крым».

По его словам, цистерна бензина идет таже, но из-за переоформления документов цена меняется примерно на 3 рубля.

- Этот вопрос должны решать на федеральном уровне, - заключил он.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU