Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:39:13+03:00

Сертификаты на маткапитал на рождение второго ребенка уже получили около 118 тысяч крымчанок

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В крымском отделении Пенсионного Фонда РФ пока не знают, когда начнут выдавать материнский капитал на первого ребенка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию рассказал, что сертификаты на материнский капитал при рождении первого ребенка можно будет получить уже с января 2020-го.

- Пока нормативных документов на выдачу сертификата на семейный материнский капитал на первенца мы не получали, - рассказала КП-Крым Татьяна Запольская, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда по Республике Крым. - Будет закон будем его исполнять.

Тем временем сертификаты на маткапитал после рождения второго ребенка крымчанки получают полным ходом. Так, с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года на получение материнского капитала на второго ребенка подали 117 765 заявлений.

Каким образом крымчане распорядились маткапиталом:

35 256 сертификатов использованы на улучшение жилищных условий

10 905 – на получение образования для ребенка

14 – на накопительную часть пенсии матери

6 - на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

6 160 – на ежемесячные денежные выплаты (новое направление, которое появилось с 1 января 2018 года)

Сумма материнского капитала после рождения второго ребенка в 2019 году составляла более 450 тысяч рублей, в 2020 - 466 617 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU