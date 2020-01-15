2020-01-15T14:39:13+03:00
Общество

Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца

Сертификаты на маткапитал на рождение второго ребенка уже получили около 118 тысяч крымчанок
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Государство всячески поддерживает рождаемость в стране.Государство всячески поддерживает рождаемость в стране.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В крымском отделении Пенсионного Фонда РФ пока не знают, когда начнут выдавать материнский капитал на первого ребенка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию рассказал, что сертификаты на материнский капитал при рождении первого ребенка можно будет получить уже с января 2020-го.

- Пока нормативных документов на выдачу сертификата на семейный материнский капитал на первенца мы не получали, - рассказала КП-Крым Татьяна Запольская, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда по Республике Крым. - Будет закон будем его исполнять.

Тем временем сертификаты на маткапитал после рождения второго ребенка крымчанки получают полным ходом. Так, с 1 января 2015 по 31 декабря 2019 года на получение материнского капитала на второго ребенка подали 117 765 заявлений.

Каким образом крымчане распорядились маткапиталом:

35 256 сертификатов использованы на улучшение жилищных условий

10 905 – на получение образования для ребенка

14 – на накопительную часть пенсии матери

6 - на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

6 160 – на ежемесячные денежные выплаты (новое направление, которое появилось с 1 января 2018 года)

Сумма материнского капитала после рождения второго ребенка в 2019 году составляла более 450 тысяч рублей, в 2020 - 466 617 рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места
На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки
Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины
Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля
В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году
Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца
Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма
Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста
Депутат объяснил разницу в цене на топливо в Крыму и на материке
С марта крымчан начнут переводить на региональных операторов мобильной связи
Экс-глава Красноперекопска может сесть на 10 лет за подделку документов
В Черноморском пришлось эвакуировать всю школу из-за пожара
В Крыму 300 морпехов вышли на стрельбище
14 миллионов штрафов заплатили браконьеры в прошлом году в Крыму
Минэкологии проверит работу карьера под Судаком
Погода в Крыму на 15 января: без дождя и снега
Во время реконструкции площади в Севастополе нашли подземный ход
ДТП в Севастополе: 15-летнему подростку зажало ногу в салоне автомобиля
Вандалы разбили несколько люксовых авто в Симферополе
В Симферополе снесут рекламные баннеры без документов
В Симферополе и Севастополе 15 января частично пропадет электричество
Молодую девушку сбила машина в Симферополе
«Дочка» Газпрома купила в Крыму усадьбу за 2 миллиарда рублей
В Крыму хотят повысить рождаемость с помощью денежных пособий
В канун Рождества двухлетний мальчик из Севастополя выпал из окна на глазах у семьи
На Украине ищут 160 миллионов, чтобы построить 6 домов для переселенцев из Крыма
В МВД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Аксенов: В Крыму построят 7 новых больниц и поликлиник