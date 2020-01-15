2020-01-15T13:38:20+03:00
Общество

Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма

Олег Шаповалов работал на этой должности с 2014 года
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра юстиций республики, соответствующий указ опубликован на портале правительства.

- Прекратить полномочия Шаповалова Олега Георгиевича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий, - говорится в тексте документа.

В 1995 года Шаповалова приняли в Крымскую коллегию адвокатов, а с 2014 он занимал должность главы Минюста Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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