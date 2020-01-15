Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за накопившихся долгов украинскому телеканалу ATR отключили трансляцию, сообщил в своем Facebook сотрудник канала Айдер Муждабаев.

- Трансляцию нам отключили утром из-задолженности ATR перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года, - написал Муждабаев.

При этом, деньги на погашение долгов были выделена телеканалу из бюджета еще в субботу 28 декабря 2019 года. Однако, по словам Муждабаева, никаких валютных операций уже невозможно было провести, и деньги пришлось вернуть в бюджет.

Всего телеканал должен 15 миллионов гривен (38,2 миллиона рублей по текущему курсу, - Ред.) за трансляцию сигнала в Крым и аренду помещений в Киеве.

Сейчас производство программ прекращено на 90%.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU