2020-01-15T15:01:32+03:00
Происшествия

На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки

За вандализм мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Надалинский Станислав / Архив "КП"Фото: Надалинский Станислав / Архив "КП"
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Жителям Красноперекопска пришлось обращаться за помощью в полицию, после того как на нескольких улицах города загорелись мусорные баки.

На место выехала опергруппа и сотрудники МЧС. Полицейские по горячим следам нашли поджигателя. Им оказался 70-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Стражам правопорядка он объяснил, что был пьян, когда решил придать контейнеры огню.

Всего пенсионер уничтожил мусорных баков на 40 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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