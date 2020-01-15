2020-01-15T15:54:48+03:00
Происшествия

Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних

От его действий пострадало две девочки - пяти и десяти лет
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Севастополец предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, в первой половине прошлого года у 30-ти летнего мужчины несколько раз была в гостях знакомая, вместе со своей пяти летней дочкой. Тогда севастополец и совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Да еще и снимал все это на телефон.

После того, как девочка пожаловалась маме, женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Во время следствия выяснился еще один случай совращения ребенка - 10-летней дочери другой знакомой, которая жила у мужчины некоторое время.

Следком направил уголовное дело с обвинением в суд.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны
Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя
В Симферополе начали готовить футбольных арбитров
Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ
«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект
Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места
На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки
Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины
Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля
В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году
Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца
Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма
Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста