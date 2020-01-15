Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:54:48+03:00

От его действий пострадало две девочки - пяти и десяти лет

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Севастополец предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, в первой половине прошлого года у 30-ти летнего мужчины несколько раз была в гостях знакомая, вместе со своей пяти летней дочкой. Тогда севастополец и совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Да еще и снимал все это на телефон.

После того, как девочка пожаловалась маме, женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Во время следствия выяснился еще один случай совращения ребенка - 10-летней дочери другой знакомой, которая жила у мужчины некоторое время.

Следком направил уголовное дело с обвинением в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU