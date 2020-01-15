Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Севастополец предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек.
Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю, в первой половине прошлого года у 30-ти летнего мужчины несколько раз была в гостях знакомая, вместе со своей пяти летней дочкой. Тогда севастополец и совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Да еще и снимал все это на телефон.
После того, как девочка пожаловалась маме, женщина сразу обратилась к правоохранителям.
Во время следствия выяснился еще один случай совращения ребенка - 10-летней дочери другой знакомой, которая жила у мужчины некоторое время.
Следком направил уголовное дело с обвинением в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU