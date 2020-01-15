«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:05:17+03:00

Денег на реконструкцию здания у властей города нет

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В соцсетях жители Симферополя делятся фото кинотеатра «Космос». Сейчас здание находится в ужасном состоянии: снаружи отбилась штукатурка, разбит кафель на ступеньках и выбиты стекла. Внутри все пусто, кинотеатр уже давно не принимал зрителей.

КП-Крым выяснила у пресс-службы администрации Симферополя, какая судьба ждет здание.

- Город судился с арендатором кинотеатра, недавно все тяжбы закончились. Здание в любом случае надо восстанавливать, его точно не будут сносить, - рассказали в пресс-службе.

Сейчас руководство города рассматривает варианты, что делать с кинотеатром. Один из них - отдать «Космос» под инвестиционный проект.

- В бюджете свободных денег на реконструкцию здания нет. Оно находится в ужасном состоянии, ему необходимо вернуть достойный облик, - подчеркнули в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU