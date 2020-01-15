«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект
В соцсетях жители Симферополя делятся фото кинотеатра «Космос». Сейчас здание находится в ужасном состоянии: снаружи отбилась штукатурка, разбит кафель на ступеньках и выбиты стекла. Внутри все пусто, кинотеатр уже давно не принимал зрителей.
КП-Крым выяснила у пресс-службы администрации Симферополя, какая судьба ждет здание.
- Город судился с арендатором кинотеатра, недавно все тяжбы закончились. Здание в любом случае надо восстанавливать, его точно не будут сносить, - рассказали в пресс-службе.
Сейчас руководство города рассматривает варианты, что делать с кинотеатром. Один из них - отдать «Космос» под инвестиционный проект.
- В бюджете свободных денег на реконструкцию здания нет. Оно находится в ужасном состоянии, ему необходимо вернуть достойный облик, - подчеркнули в пресс-службе.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU