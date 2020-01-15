2020-01-15T18:06:04+03:00
Политика

Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ

Он считает это беспрецедентным решением
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести некоторые изменения в Конституцию России.

Свои идеи глава государства озвучил в среду, 15 января, в послании Федеральному собранию.

- Принято беспрецедентное решение. Большие полномочия отданы Государственной Думе и региональной власти. Госдума сможет утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Это серьезнейшее фундаментальное изменение в Конституции. Повышается роль влияния политических партий, которые будут нести всю ответственность и влиять на ситуацию при назначении профильных министров, - сказал Константинов.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что все правительство страны в полном составе уходит в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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