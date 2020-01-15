Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ
Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина внести некоторые изменения в Конституцию России.
Свои идеи глава государства озвучил в среду, 15 января, в послании Федеральному собранию.
- Принято беспрецедентное решение. Большие полномочия отданы Государственной Думе и региональной власти. Госдума сможет утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Это серьезнейшее фундаментальное изменение в Конституции. Повышается роль влияния политических партий, которые будут нести всю ответственность и влиять на ситуацию при назначении профильных министров, - сказал Константинов.
Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что все правительство страны в полном составе уходит в отставку.
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ИСТОЧНИК KP.RU