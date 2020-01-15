В Симферополе начали готовить футбольных арбитров

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:04:47+03:00

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В Симферополе начала работу «Школа молодого судьи-2020», которая готовит футбольных арбитров. Занятия проводят арбитры Крымского футбольного союза.

Как рассказали в пресс-службе КФС, обучение займет четыре месяца. В программе как теоретические, так и практические занятия.

После прохождения всего курса выпускники смогут судить матчи Детско-Юношеской футбольной лиги Крыма, любительского чемпионата полуострова. Кроме того, они смогут попасть в список арбитров, которые проводят матчи Крымского футбольного союза.

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ИСТОЧНИК KP.RU