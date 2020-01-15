2020-01-15T18:04:47+03:00
Общество

В Симферополе начали готовить футбольных арбитров

Программа подготовки займет четыре месяца
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Крымского футбольного союзаФото: Пресс-служба Крымского футбольного союза
Изменить размер текста:

В Симферополе начала работу «Школа молодого судьи-2020», которая готовит футбольных арбитров. Занятия проводят арбитры Крымского футбольного союза.

Как рассказали в пресс-службе КФС, обучение займет четыре месяца. В программе как теоретические, так и практические занятия.

После прохождения всего курса выпускники смогут судить матчи Детско-Юношеской футбольной лиги Крыма, любительского чемпионата полуострова. Кроме того, они смогут попасть в список арбитров, которые проводят матчи Крымского футбольного союза.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов: Поддерживаю предложение президента усилить роль губернаторов в политике страны
Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя
В Симферополе начали готовить футбольных арбитров
Константинов поддержал предложение Путина внести изменения в Конституцию РФ
«Космос» закрыт: Знаменитый кинотеатр в Симферополе отдадут под инвестпроект
Севастополец предстанет перед судом за совращение несовершеннолетних
Больше половины студентов медакадемии КФУ в прошлом году поступили на «целевые» места
На всю пенсию: В Красноперекопске пьяный старик спалил мусорные баки
Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины
Украинскому ATR отключили вещание из-за долга перед компанией из Израиля
В Севастополе очередь в ясли намерены ликвидировать к 2021 году
Пока неизвестно, когда в Крыму начнут выплачивать маткапитал за первенца
Сергей Аксенов уволил главу Минюста Крыма
Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста