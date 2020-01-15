В Симферополе начали готовить футбольных арбитров
В Симферополе начала работу «Школа молодого судьи-2020», которая готовит футбольных арбитров. Занятия проводят арбитры Крымского футбольного союза.
Как рассказали в пресс-службе КФС, обучение займет четыре месяца. В программе как теоретические, так и практические занятия.
После прохождения всего курса выпускники смогут судить матчи Детско-Юношеской футбольной лиги Крыма, любительского чемпионата полуострова. Кроме того, они смогут попасть в список арбитров, которые проводят матчи Крымского футбольного союза.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU