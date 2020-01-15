Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя
С такой инициативой выступил член Совфеда Сергей Цеков
Фото: Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Улицы Симферополя хотят назвать в честь исторических личностей прошлого и настоящего.
Как рассказали в пресс-службе Русской общины Крыма, на карте столицы республики могут появиться улицы названные в честь: первого главы ДНР Александра Захарченко, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, представителя России в ООН Виталия Чуркина и других значимых деятелей отечественной истории.
Такую инициативу выдвинул член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, его поддержали чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU