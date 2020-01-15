Именем Лужкова и Захарченко: В честь кого хотят назвать улицы Симферополя

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:52:46+03:00

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Улицы Симферополя хотят назвать в честь исторических личностей прошлого и настоящего.

Как рассказали в пресс-службе Русской общины Крыма, на карте столицы республики могут появиться улицы названные в честь: первого главы ДНР Александра Захарченко, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, представителя России в ООН Виталия Чуркина и других значимых деятелей отечественной истории.

Такую инициативу выдвинул член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, его поддержали чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU